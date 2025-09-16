Усик більше не №1: The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу

Кроуфорд став №1 у світі

14 вересня Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) здобув перемогу над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО) одноголосним рішенням суддів.

Цей успіх дозволив йому стати абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі та першим боксером в історії епохи чотирьох титулів, який зібрав чемпіонські пояси одразу у трьох вагових дивізіонах.

Після цієї перемоги Кроуфорд очолив рейтинг P4P від The Ring, змістивши з першого місця Олександра Усика.

Усик опустився на друге місце

Український абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) вперше очолив рейтинг у травні 2024 року після перемоги над Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Однак оновлена версія списку поставила його на другу позицію.

Третє місце у рейтингу зайняв непереможений японський чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе (31-0, 27 КО). Нещодавно він захистив свої титули у бою проти узбецького ексчемпіона Муроджона Ахмадалієва (14-2, 11 КО).

Повний рейтинг P4P від The Ring

Теренс Кроуфорд (США) 42-0-0 (31 КО) Олександр Усик (Україна) 24-0-0 (15 КО) Наоя Іноуе (Японія) 31-0-0 (27 КО) Дмитро Бівол (РФ) 24-1-0 (12 КО) Артур Бетербієв (РФ) 21-1-0 (20 КО) Джессі Родрігес (США) 22-0-0 (15 КО) Дзюнто Накатані (Японія) 31-0-0 (24 КО) Шакур Стівенсон (США) 24-0-0 (11 КО) Девід Бенавідес (США) 30-0-0 (24 КО) Сауль "Канело" Альварес (Мексика) 63-3-2 (39 КО)

Що таке рейтинг P4P

Рейтинг pound-for-pound (P4P) - це умовний список найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

При його формуванні враховують рівень майстерності, кількість чемпіонських титулів, якість суперників та здобутки у різних дивізіонах.