Усик більше не №1: The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу

Авторитетний боксерський журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик втратив першу позицію, поступившись місцем американцю Теренсу Кроуфорду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.
14 вересня Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) здобув перемогу над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО) одноголосним рішенням суддів.
Цей успіх дозволив йому стати абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі та першим боксером в історії епохи чотирьох титулів, який зібрав чемпіонські пояси одразу у трьох вагових дивізіонах.
Після цієї перемоги Кроуфорд очолив рейтинг P4P від The Ring, змістивши з першого місця Олександра Усика.
Український абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) вперше очолив рейтинг у травні 2024 року після перемоги над Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Однак оновлена версія списку поставила його на другу позицію.
Третє місце у рейтингу зайняв непереможений японський чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе (31-0, 27 КО). Нещодавно він захистив свої титули у бою проти узбецького ексчемпіона Муроджона Ахмадалієва (14-2, 11 КО).
Рейтинг pound-for-pound (P4P) - це умовний список найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
При його формуванні враховують рівень майстерності, кількість чемпіонських титулів, якість суперників та здобутки у різних дивізіонах.
Нагадаємо, що Олександр Усик вважає Кроуфорда найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії.
Раніше ми писали, як Усик заморозив боротьбу за чемпіонські пояси у хевівейті.
Також читайте про те, як Усик зіграв із легендами футболу - Пуйолем, Кака та Роберто Карлосом.