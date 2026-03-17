"Все готово для разговора": Зеленский сделал заявление о переговорах с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран поставлял дроны "Шахед" России, а Москва в ответ помогала Тегерану совершенствовать и адаптировать эти технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Jerusalem Post.
По словам гаранта, Украина заранее предупреждала об угрозе применения этих беспилотников против гражданского населения.
Зеленский отметил, что Киев с самого начала пытался остановить передачу дронов, напрямую обращаясь к иранской стороне.
Однако официальные лица Тегерана отрицали участие и, по словам президента, занижали масштабы сотрудничества.
"Они сказали: "Хорошо… мы здесь не союзники. Мы продали россиянам часть "Шахедов", и там будет 1200 или 1300, и это все".
"Но это было неправдой. Конечно, они солгали", - констатировал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Россия наладила собственное производство беспилотников, включая более дешевые аналоги. Отвечая на вопрос о возможной передаче технологий Ирану, он заявил: "Да, я уверен".
По словам Зеленского, Украина уже помогает другим странам противостоять подобным угрозам.
В частности, были направлены три группы военных экспертов для оценки систем противовоздушной обороны.
"Сейчас три группы уже там. Теперь странам решать, как использовать наш опыт", - сказал Зеленский.
"Они обратились к нам за экспертной помощью по вопросам противовоздушной обороны. Противовоздушная оборона, а не нападения", - отметили глава государства.
Зеленский связал распространение дронов с недостаточным давлением на Россию.
"Жаль. Мы не видим в мире силы, которая действительно может остановить Путина".
Он добавил, что Москва и Тегеран совместно создали эту угрозу.
Президент также прокомментировал возможность контакта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что ему нужно. Поэтому я готов к этому диалогу".
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия всего за две недели конфликта на Ближнем Востоке получила примерно 10 миллиардов долларов, что, по его мнению, стимулирует руководство Кремля продолжать военные действия.
Отметим, что менее года назад, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Украина представила США масштабное предложение по "сделке о дронах" стоимостью до 50 миллиардов долларов, включающее экспорт украинских технологий и совместное производство беспилотников. На данный момент американская сторона так и не приняла окончательного решения.