"Все готово для разговора": Зеленский сделал заявление о переговорах с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран поставлял дроны "Шахед" России, а Москва в ответ помогала Тегерану совершенствовать и адаптировать эти технологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Jerusalem Post .

По словам гаранта, Украина заранее предупреждала об угрозе применения этих беспилотников против гражданского населения.

Поставки дронов и реакция Ирана

Зеленский отметил, что Киев с самого начала пытался остановить передачу дронов, напрямую обращаясь к иранской стороне.

Однако официальные лица Тегерана отрицали участие и, по словам президента, занижали масштабы сотрудничества.

"Они сказали: "Хорошо… мы здесь не союзники. Мы продали россиянам часть "Шахедов", и там будет 1200 или 1300, и это все".

"Но это было неправдой. Конечно, они солгали", - констатировал Зеленский.

Совместное развитие технологий

Президент подчеркнул, что Россия наладила собственное производство беспилотников, включая более дешевые аналоги. Отвечая на вопрос о возможной передаче технологий Ирану, он заявил: "Да, я уверен".

Украина делится опытом

По словам Зеленского, Украина уже помогает другим странам противостоять подобным угрозам.

В частности, были направлены три группы военных экспертов для оценки систем противовоздушной обороны.

"Сейчас три группы уже там. Теперь странам решать, как использовать наш опыт", - сказал Зеленский.

"Они обратились к нам за экспертной помощью по вопросам противовоздушной обороны. Противовоздушная оборона, а не нападения", - отметили глава государства.

Контекст и международная реакция

Зеленский связал распространение дронов с недостаточным давлением на Россию.

"Жаль. Мы не видим в мире силы, которая действительно может остановить Путина".

Он добавил, что Москва и Тегеран совместно создали эту угрозу.

Возможный диалог с Израилем

Президент также прокомментировал возможность контакта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что ему нужно. Поэтому я готов к этому диалогу".