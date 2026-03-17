"Усе готово для розмови": Зеленський зробив заяву про переговори з Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран постачав дрони "Шахед" Росії, а Москва у відповідь допомагала Тегерану вдосконалювати й адаптувати ці технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Jerusalem Post .

За словами гаранта, Україна заздалегідь попереджала про загрозу застосування цих безпілотників проти цивільного населення.

Постачання дронів і реакція Ірану

Зеленський зазначив, що Київ від самого початку намагався зупинити передачу дронів, напряму звертаючись до іранської сторони.

Однак офіційні особи Тегерана заперечували участь і, за словами президента, занижували масштаби співпраці.

"Вони сказали: "Добре... ми тут не союзники. Ми продали росіянам частину "Шахедів", і там буде 1200 або 1300, і це все".

"Але це було неправдою. Звичайно, вони збрехали", - констатував Зеленський.

Спільний розвиток технологій

Президент наголосив, що Росія налагодила власне виробництво безпілотників, включно з більш дешевими аналогами. Відповідаючи на запитання про можливу передачу технологій Ірану, він заявив: "Так, я впевнений".

Україна ділиться досвідом

За словами Зеленського, Україна вже допомагає іншим країнам протистояти подібним загрозам.

Зокрема, було направлено три групи військових експертів для оцінки систем протиповітряної оборони.

"Зараз три групи вже там. Тепер країнам вирішувати, як використовувати наш досвід", - сказав Зеленський.

"Вони звернулися до нас по експертну допомогу з питань протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона, а не нападу", - зазначили глава держави.

Контекст і міжнародна реакція

Зеленський пов'язав поширення дронів із недостатнім тиском на Росію.

"Шкода. Ми не бачимо у світі сили, яка дійсно може зупинити Путіна".

Він додав, що Москва і Тегеран спільно створили цю загрозу.

Можливий діалог з Ізраїлем

Президент також прокоментував можливість контакту з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"У нього є те, що мені потрібно, і у мене є те, що йому потрібно. Тому я готовий до цього діалогу".