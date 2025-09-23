ua en ru
Кабмин определил дату начала продажи двух госбанков

Украина, Вторник 23 сентября 2025 14:59
Кабмин определил дату начала продажи двух госбанков Фото: Продажа Сенс Банка и Укргазбанка начнется в следующем году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины определил сроки приватизации двух государственных банков. Речь идет о Сенс Банке и Укргазбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированном в парламенте (№14069).

Проект еще должен быть одобрен Верховной Радой.

Согласно проекту, одной из ключевых целей является уменьшение доли государства в банковском секторе. Постепенная приватизация должна способствовать развитию конкурентного рынка и повышению эффективности банковской системы.

Планы на 2025 год

Правительство планирует до 31 октября 2025 года принять постановление об утверждении порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков. Это станет первым шагом к подготовке Сенс Банка и Укргазбанка к приватизации.

Документ предусматривает урегулирование порядка конкурсного отбора такого советника. Он будет сопровождать подготовку сделки и оценку активов финансовых учреждений.

Начало продажи в 2026 году

В 2026 году до 31 октября правительство должно осуществить мероприятия по привлечению советника. После этого планируется принять решение о начале продажи Сенс Банка и Укргазбанка.

Таким образом, старт приватизации обоих банков запланирован на вторую половину 2026 года.

Государственные банки

Напомним, сейчас в собственности государства семь банков из 60. Это ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Первый инвестиционный банк.

На начало июля 2025 года в Украине работало 60 банков. Государственных банков всего семь. Их доля в чистых активах банков составляла 52,2%, в средствах населения - 62,7%.

Ранее в НБУ заявили, что первыми кандидатами на продажу являются государственные Укргазбанк и Сенс Банк. Но процедура продажи - это длительный процесс.

