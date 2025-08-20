Где украинцы хранят свои деньги: свежий рейтинг банков

В Украине на 1 июля 2025 года работало 60 банков, в которых физические лица держали 1 трлн 302,5 млрд гривен. С начала года сумма выросла на 7,1% (86,0 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 476,3 млрд гривен и Ощадбанке - 219,2 млрд гривен

Банковский сектор

На начало июля 2025 года в Украине работало 60 банков. Учетная численность штатных работников в целом составляет 96,4 тысяч человек. В ПриватБанке работают 18,9 тысяч человек.

Зарплаты в финансовом секторе одни из самых высоких - 50 тысяч гривен в первом квартале 2025 года при средней по Украине в 23,5 тысяч гривен.

Государственных банков всего семь. Из-за более быстрого роста чистых активов частных и иностранных банков доля государственных банков сократилась на 1,2 п. п. в годовом исчислении до 52,2%. Их доля в средствах населения упала на 1,5 п. п. за год до 62,7%.

По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось 4 934 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 77. Наибольшее количество отделений в Ощадбанке - 1147. ПриватБанк находится на втором месте - 1 102 отделения.