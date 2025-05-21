НБУ назвал самые прибыльные банки Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

В I квартале доля чистых активов госбанков оставалась на уровне 53,3% (-0,3 п.п. в год) -почти третий квартал подряд. В свою очередь доля госбанков в средствах населения постепенно снижается: на 0,4 в. п. за квартал и на 1,0 п.п. в год, до 62,9%.

По данным НБУ, 50 из 60 банков получили прибыль, а 10 банков показали убытки на 263 млн гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (4,775 млрд гривен), на третьем - также государственный Укрэксимбанк - 2,468 млрд гривен

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первый квартал 2025 года получили 39,964 млрд гривен прибыли, что на 0,2% больше, чем в прошлом году.

Прибыль банков

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем уточненные данные за 2023 год (83,0 млрд гривен).

В 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховной Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.

Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 21,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,5 раза меньше, чем прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

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