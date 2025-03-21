В НБУ назвали два государственных банка, которые можно продать в первую очередь
Первыми кандидатами на продажу являются государственные Укргазбанк и Сенс Банк. Однако приватизация состоится не в этом году.
Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Интерфакс-Украина".
"По моему мнению, в этом году это нереально просто физически, ведь это длительный процесс", - сказала она.
Рожкова напомнила, что в октябре прошлого года президент подписал закон об особенностях приватизации госбанков.
"Необходимо выбрать советника, и тогда процесс начнется. Безусловно, этот процесс будет более длительным, чем в частном секторе, - минимум девять месяцев-год", - добавила первый заместитель главы НБУ.
По ее мнению, в целом шансы на продажу банков есть, "и достаточно большие".
"Например, Укргазбанк - один из немногих банков с украинским капиталом, который серьезно продвинулся в имплементации ESG, позиционируя себя как "зеленый" банк. Банк Сенс (национализирован в июле 2023 года) - самый молодой из государственных банков, поэтому его приватизация должна быть проще. Государство не докапитализировало этот банк, что упрощает понимание рыночной цены. Поэтому я верю в успешную приватизацию этих банков", - констатировала она.
В то же время Рожкова отметила, что банковский сектор - это очень дорогая история. "Он прибыльный и интересный, но мы как регулятор видим покупателями только сильных институциональных инвесторов", - заявила первый заместитель главы НБУ.
Рожкова сообщила, что потенциальный интерес к Сенс Банку среди международных банковских групп, которые уже представлены в Украине, для усиления своих позиций неорганическим ростом. "О существенном внешнем интересе как к инвестиции для развития говорить преждевременно, но он точно появится", - добавила она.
Напомним, сейчас в собственности государства семь банков из 61. Это ПриватБаннк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк, Укргазбанк, Мотор-Банк и Первый цнвестиционный банк.
Доля чистых активов группы государственных банков в 2024 году снизилась на 0,3 п.п. до 53,3%. Доля средств населения в госбанках снизилась на 1,2 п.п. за год до 63,3%.