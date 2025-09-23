Уряд визначив дату початку продажу двох держбанків

Фото: Продаж Сенс Банку та Укргазбанку почнеться наступного року (Getty Images)

Кабінет міністрів України визначив терміни приватизації двох державних банків. Йдеться про Сенс Банк та Укргазбанк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Програми діяльності Кабінету міністрів Україні, зареєстрованому в парламенті (№14069).