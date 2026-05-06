Военный сбор - на зарплаты военных? В Раде готовят изменения в Бюджетный кодекс

15:30 06.05.2026 Ср
2 мин
Средства от военного сбора планируют аккумулировать в спецфонде и использовать только на денежное обеспечение ВСУ
aimg Анастасия Мацепа
Военный сбор - на зарплаты военных? В Раде готовят изменения в Бюджетный кодекс Фото: военный сбор планируют направлять на выплаты военным (Getty Images)
Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который предусматривает направление военного сбора на выплату денежного обеспечения военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы бюджетного комитета ВР Роксоланы Пидласой по итогам заседания комитета.

Главное:

  • Военный сбор хотят зачислять в спецфонд госбюджета.
  • Средства будут направлять исключительно на зарплаты военным.
  • Речь идет о более 200 млрд грн в год.
  • Новые правила могут заработать с 2027 года.

Комитет рассмотрел законопроект изменений в Бюджетный кодекс №15167 и рекомендовал Верховной Раде принять его сразу в целом. Рассмотрение в сессионном зале ожидается 12 мая.

Документ предусматривает, что с 1 января 2027 года военный сбор будет зачисляться не в общий, а в специальный фонд государственного бюджета. Это позволит целевым образом направлять эти средства - исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Речь идет о значительном финансовом ресурсе - более 200 млрд грн ежегодно.

Сейчас большинство поступлений общего фонда госбюджета и так направляется на оборону - как на выплаты военным, так и на закупку вооружения. В то же время новый подход должен зафиксировать целевое использование именно военного сбора.

Ожидается, что такая модель станет особенно актуальной после завершения активной фазы войны. Это связано с возможным сокращением международной финансовой помощи и ростом доли гражданских расходов бюджета.

Таким образом, закрепление военного сбора за выплатами военным должно обеспечить стабильность финансирования денежного обеспечения в среднесрочной перспективе.

