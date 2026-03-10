Правительство Орбана "узаконило" арест денег и золота Ощадбанка

Что предусматривает спецпостановление

Кабинет министров Виктора Орбана принял постановление №49/2026 (III.9.), которое напрямую касается задержанных украинских активов. Согласно документу, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии получает право хранить изъятые средства на период расследования.

Речь идет о такой сумме:

35 миллионов евро наличными;

40 миллионов долларов наличными;

9 золотых слитков весом по 1 кг каждый.

Детали задержания

Ценный груз был обнаружен 5 марта во время проверки двух транспортных средств, в которых находились семь украинцев.

Венгерские власти утверждают, что на месте проверки перевозчики не смогли предоставить убедительные доказательства происхождения денег, их конечного пункта назначения и правовых оснований для транзита.

В тексте постановления отмечается, что "способ транспортировки не соответствовал привычной международной практике", из-за чего было начато уголовное производство.

Угроза нацбезопасности и сроки

Официальный Будапешт пошел дальше обычной таможенной процедуры, заявив, что обстоятельства перевозки такого количества активов могут представлять риск для национальной безопасности Венгрии. Следствие должно установить возможные связи перевозчиков с "уголовными организациями".

Согласно документу, активы будут оставаться под контролем венгерских органов власти в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу. Документ уже официально обнародован и действует.