Війна в Україні

Уряд Орбана "узаконив" арешт грошей і золота Ощадбанку

15:49 10.03.2026 Вт
2 хв
Угорщина відмовляється віддавати українське майно, прикриваючись "розслідуванням"
aimg Іван Носальський
Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)

Угорський уряд ухвалив спеціальну постанову, згідно з якою гроші та золото Ощадбанку будуть заарештовані щонайменше на 60 днів.

Що передбачає спецпостанова

Кабінет міністрів Віктора Орбана ухвалив постанову №49/2026 (III.9.), яка безпосередньо стосується затриманих українських активів. Згідно з документом, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини отримує право зберігати вилучені кошти на період розслідування.

Йдеться про таку суму:

  • 35 мільйонів євро готівкою;
  • 40 мільйонів доларів готівкою;
  • 9 золотих злитків вагою по 1 кг кожен.

Деталі затримання

Цінний вантаж було виявлено 5 березня під час перевірки двох транспортних засобів, у яких перебували семеро українців.

Угорська влада стверджує, що на місці перевірки перевізники не змогли надати переконливі докази походження грошей, їхнього кінцевого пункту призначення та правових підстав для транзиту.

У тексті постанови зазначається, що "спосіб транспортування не відповідав звичній міжнародній практиці", через що було розпочато кримінальне провадження.

Загроза нацбезпеці та строки

Офіційний Будапешт пішов далі звичайної митної процедури, заявивши, що обставини перевезення такої кількості активів можуть становити ризик для національної безпеки Угорщини. Слідство має встановити можливі зв'язки перевізників із "кримінальними організаціями".

Згідно з документом, активи залишатимуться під контролем угорських органів влади протягом 60 днів з моменту набуття постановою чинності. Документ уже офіційно оприлюднений і діє.

Захоплення майна Ощадбанку

Нагадаємо, минулого тижня угорські силовики перехопили два інкасаторські автомобілі, в яких з Австрії в Україну перевозили гроші та золото "Ощадбанку".

Як зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, перевезення валюти і золота - це звичайна процедура.

Важливо, що крім грошей і золота, Угорщина також взяла в заручники українських інкасаторів. З цієї причини конфлікт між Будапештом і Києвом загострився.

Учора, 9 березня, комітет угорського парламенту з нацбезпеки розглядав законопроєкт, яким пропонується заарештувати українське майно до завершення розслідування. Члени комітету рекомендували ухвалити законопроєкт.

Більше по темі:
ОщадбанкУгорщинаВіктор Орбан