Уряд Орбана "узаконив" арешт грошей і золота Ощадбанку

Що передбачає спецпостанова

Кабінет міністрів Віктора Орбана ухвалив постанову №49/2026 (III.9.), яка безпосередньо стосується затриманих українських активів. Згідно з документом, Національна податкова та митна адміністрація Угорщини отримує право зберігати вилучені кошти на період розслідування.

Йдеться про таку суму:

35 мільйонів євро готівкою;

40 мільйонів доларів готівкою;

9 золотих злитків вагою по 1 кг кожен.

Деталі затримання

Цінний вантаж було виявлено 5 березня під час перевірки двох транспортних засобів, у яких перебували семеро українців.

Угорська влада стверджує, що на місці перевірки перевізники не змогли надати переконливі докази походження грошей, їхнього кінцевого пункту призначення та правових підстав для транзиту.

У тексті постанови зазначається, що "спосіб транспортування не відповідав звичній міжнародній практиці", через що було розпочато кримінальне провадження.

Загроза нацбезпеці та строки

Офіційний Будапешт пішов далі звичайної митної процедури, заявивши, що обставини перевезення такої кількості активів можуть становити ризик для національної безпеки Угорщини. Слідство має встановити можливі зв'язки перевізників із "кримінальними організаціями".

Згідно з документом, активи залишатимуться під контролем угорських органів влади протягом 60 днів з моменту набуття постановою чинності. Документ уже офіційно оприлюднений і діє.