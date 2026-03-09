Торопятся перед выборами. Партия Орбана хочет срочно арестовать деньги Ощадбанка

Партия премьера Венгрии Виктора Орбана Фидес подала законопроект об аресте украинского госимущества, которое было захвачено силовиками на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex и министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X .

Законопроект, которым предлагается считать арестованными украинские деньги и золото до окончания процедуры расследования, подал в парламент глава фракции "Фидес" Мате Кочиш.

Он уже представил его на заседании комитета венгерского парламента по нацбезопасности. Один из членов комитета, представитель Фидес, рассказал, что власти изучают, как "цель и использование перевозимого имущества могут повлиять на национальную безопасность".

В свою очередь оппозиционные депутаты-члены комитета были недовольны тем, что законопроект решили рассматривать в ускоренном режиме перед предстоящими парламентскими выборами. По их словам, достаточного количества времени для ознакомления с такой инициативой не было.

В ответ Кочиш заявил, что перед выборами (12 апреля) парламент будет заседать несколько раз, поэтому принять законопроект якобы нужно срочно.

Комитет по нацбезопасности в итоге рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект в исключительном порядке и принять его.

Реакция Украины

Сибига подчеркнул, что после кражи денег из украинского государственного банка Венгрия пытается "узаконить" такие действия.

"Это фактическое признание того, что действия Венгрии не имеют никаких правовых оснований. Они просто добавляют беззаконие к беззаконию", - добавил он.

По словам министра, все причастные будут привлечены к ответственности, прежде всего за жестокое обращение с украинскими инкассаторами, что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и Венскую конвенцию.