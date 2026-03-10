"Деньги не вернем": Венгрия назвала захват инкассаторов Ощада местью за "Дружбу"

Венгрия заявила, что захват украинских инкассаторов и похищение денег - ответ на якобы "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба". Будапешт также не исключает подобных действий в будущем.

Об этом заявил венгерский министр строительства и транспорта Янош Лазар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex .

По словам Лазара, похищенные деньги и золото останутся в Венгрии, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Венгерский министр также признал, что операция по захвату инкассаторских автомобилей Ощадбанка не была случайной.

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем", - сказал он.

Кроме того, Лазарь намекнул, что Будапешт и в дальнейшем может воровать украинские деньги, если вопрос с "Дружбой" останется нерешенным.

"Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новых поставок украинских денег через Венгрию", - отметил венгерский министр.

Он также поставил под сомнение законность перевозки иностранной валюты в Украину. Лазар отметил, что чем дольше продлится восстановление нефтепровода, тем "тщательнее надо расследовать" это дело.

Задержание инкассаторов в Венгрии

Напомним, Венгрия безосновательно задержала два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождали семь инкассаторов.

Они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Сбербанк Украины.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще находится на территории Венгрии. В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.