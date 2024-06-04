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Правительство готовится утвердить постановление о "броне" для спасателей и полицейских, - нардеп

Фото: Федор Вениславский (sluga-narodu.com)
Автор: Ярослава Борзова

В скором времени правительство должно утвердить постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей.

Об этом заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, Вениславский высказал сомнения относительно возможности попыток мобилизовать работников ГСЧС.

В то же время, он отметил, что если сигналы об этом все же будут, то данный вопрос поднимут на комитете по нацбезопасности.

Вениславский подчеркнул, что работники спецслужб Украины, в частности полицейские и спасатели, должны быть забронированы "100-процентно" (в полном объеме - ред.), и отметил, что это сфера компетенции Кабмина.

В то же время, он отметил, что вскоре правительство должно утвердить постановление о механизме и критериях по ряду бронирования.

Бронирование от мобилизации

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

В то же время во время военного положения работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.

Недавно Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. Сотрудники критически важных предприятий ТЭК и ИТ будут бронироваться без ограничений.

В частности, в Украине хотят разработать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины одновременно расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде рассматривается две модели экономического бронирования. Один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй - это квотное бронирование по отраслям.

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ГСЧСМобилизация в Украине