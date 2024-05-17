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Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации на предприятиях двух сфер экономики

Украина, Пятница 17 мая 2024 11:33
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Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации на предприятиях двух сфер экономики Фото: правительство снова изменило порядок бронирования (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. Сотрудники критически важных предприятий ТЭК и ИТ будут бронироваться без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 14 мая 2024 года №555.

Согласно документу, военнообязанные работники предприятий топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, и предприятий, оказывающие электронные коммуникационные услуги, определенные Минцифры критически важными, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

К этим предприятий не применяются ограничения количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Также подлежат бронированию работники подрядных организаций, которые осуществляют строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или снабжение оборудования, оказывают услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины.

Бронирование от мобилизации

Напомним, во время военного положения работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.

Сейчас действует порядок Кабмина, утвержденный в начале 2023 года. Но правительство должно изменить его в ближайшие дни во исполнение нового закона о мобилизации.

Кроме того, ранее Кабмин передал утверждение списков на бронирование от Генштаба ВСУ в Министерство обороны.

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