Уряд готується затвердити постанову про "бронь" для рятувальників та поліцейських, - нардеп

Зокрема Веніславський виказав сумніви стосовно можливості спроб мобілізувати працівників ДСНС.

Водночас він зауважив, що якщо сигнали про це все ж будуть, то дане питання піднімуть на комітеті з нацбезпеки.

Веніславський наголосив, що працівники спецслужб України, зокрема поліцейські та рятувальники, мають бути заброньовані "100-відсотково" (у повному об'ємі - ред.), та зауважив, що це є сферою компетенції Кабміну.

Водночас він зауважив, що незабаром уряд має затвердити постанову про механізм та критерії по ряду бронювання.