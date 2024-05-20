В Украине могут обновить систему бронирования: какие изменения рассматривают

В Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. В настоящее время рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований в месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.

По ее словам, на сегодняшний день вопрос бронирования сотрудников - один из наиболее актуальных. Проблема в том, что у бизнес-сообщества нет четкого понимания, как оно будет происходить и вообще – для кого эта опция доступна, а для кого нет. Поэтому компаниям важно получить четкое решение, и в соответствии с ним адаптировать все свои процессы и дальше работать, что из-за неопределенности сейчас просто невозможно.

"Я подавала к мобилизационному законопроекту правки, которые касались автоматического бронирования, ведь достаточно распространенной в настоящее время ситуацией есть случаи, когда бронирование закончилось, идет перебронирование, и в настоящее время люди не имеют возможности получить соответствующие документы. К сожалению, эти правки не учли", - сообщила Шуляк.

Она отметила, что бизнес-ассоциации озвучивают несколько наиболее распространенных проблемных моментов по бронированию сотрудников. Во-первых, невозможность бронирования фопов и также гиг-специалистов, работающих как резиденты Дія.City. Во-вторых, неопределенность в сроках бронирования, когда непонятно, как поступить после завершения 6-месячного периода бронирования. Например, нужно ли подавать документы на перебронирование или бронировать с нуля, или работники будут считаться пригодными для мобилизации.

Также создает дополнительные риски и требование бронировать не более 50% от общего количества военнообязанных работников – многие компании не представляют списки на бронирование из-за опасений, что иную половину военнообязанных работников. Не менее актуальный вопрос – сроки рассмотрения заявок на бронь – компании могут ждать ответа от Министерства Обороны вплоть до 5-6 месяцев. Наименьшая же ошибка в пакете поданных документов на бронирование означает возврат этих документов без каких-либо объяснений. Коммуникация по этому поводу совершенно не отлажена, что и нужно исправить, пояснила Елена Шуляк.

"С этими и аналогичными проблемами к нам обращаются десятки бизнес-ассоциаций. Поэтому сейчас нам нужно собрать в кучу все проблемные вопросы, подать их Министерству и получить четкие и понятные ответы. Если есть вопросы, по которым ответ отрицательный, это уже плюс, поскольку будет понимание, как действовать и переформатировать свою деятельность. То есть главное – ясность", - подчеркнула она.

По словам Шуляк, очень много вопросов решило бы введение электронного бронирования - поскольку бронируются сотрудники, которые уже стоят на учете в ТЦК и все их документы подготовлены, процесс бронирования дальше по сути является бюрократией, занимающей время и бронируемого гражданина и Министерства. Документы по ТЦК пересматриваются в ручном режиме, а это сотни страниц и 1,5-2 месяца, пока будет готово соответствующее решение и которое может быть критическим для бизнеса. Поэтому для большинства компаний электронное бронирование стало серьезной поддержкой.