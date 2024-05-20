Минстратегпром расширил критерии для бронирования работников оборонных предприятий
Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
Согласно приказу, вступившему в силу 17 мая 2024 года, изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности.
Теперь предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, должны соответствовать одному из двух критериев:
1. Быть исполнителем или соисполнителем:
- государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны относительно производства товаров, выполнения работ и услуг, указанных в предыдущем абзаце;
- или договора производства товаров оборонного назначения из средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины.
При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.
Независимо от источника финансирования более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).
2. Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 08 марта 2024 N 262.
"Таким образом, изменения фактически расширяют перечень критериев. Первый объединяет те два, которые были действующие до сих пор, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования. А второй дает возможность получить основание для бронирования компаниям, находящимся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК", - отметили в ведомстве.
Бронирование от мобилизации
Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
Во время военного положения работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.
Недавно Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных. Сотрудники критически важных предприятий ТЭК и ІТ будут бронироваться без ограничений.
Также мы сообщали, что в Украине хотят разработать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований в месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.
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