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ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной территорию на границе с Ливаном

Израиль, Понедельник 30 сентября 2024 21:35
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ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной территорию на границе с Ливаном Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о закрытой военной зоне район вокруг трех населенных пунктов на границе с Ливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

"По оценке ситуации районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд в этот район строго запрещен.

ЦАХАЛ объявил закрытой военной зоной территорию на границе с Ливаном

Фото: закрытая военная зона на границе с Ливаном (пресс-служба ЦАХАЛа)

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

В последние недели значительно обострился конфликт между Израилем и боевиками ливанской группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран.

Так, 28 сентября израильская армия нанесла массированный удар по территории Ливана, во время которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насралла.

Вчера боевики обстреляли северные районы Израиля, на что ЦАХАЛ ответил уничтожением пусковой установки, из которой велся огонь.

По информации The Wall Street Journal, Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе.

Сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что вскоре начнется следующая фаза войны Израиля против ливанской группировки "Хезболла".

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