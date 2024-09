Операция Израиля в Ливане: в ЦАХАЛ заявили об ударах по целям "Хезболлы"

"Сейчас мы бомбим стратегические объекты "Хезболлы" в Бейруте", - написал Адраея.

Израильские СМИ сообщают об атаке ЦАХАЛ на ливанский город Сидон в пригороде Бейрута.

Beirut right now.



Israel is launching massive bombings on residential areas in Lebanon’s capital. pic.twitter.com/mdAkM7HChG