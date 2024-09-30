В ЦАХАЛ призвали жителей юга Ливана эвакуироваться

Израильская сторона призвала жителей приграничных поселений на юге Ливана к эвакуации. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснили, что жители ряда ливанских населенных пунктов находятся вблизи объектов боевиков "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт (X) представителя ЦАХАЛ Авихая Адраэя и израильское издание Haaretz .

По данным израильской газеты, телевизионная сеть "Sky News" на арабском языке сообщила, что ЦАХАЛ призывает жителей южного пограничья Ливана к эвакуации.

Также Haaretz пишет, что израильские военные запустили световые снаряды над Сидоном и Дахией.

Вместе с тем спикер ЦАХАЛ для арабских СМИ Авихай Адрей предупредил жителей Дахии в Бейруте - в районах Аль-. Лилки, Харат Харич и Бардж Аль-Бараджна - что они должны эвакуироваться, потому что находятся вблизи объектов "Хезболлы", которые являются целями израильской армии.

"Срочное предупреждение жителям южных окрестностей Бейрута. Всем присутствующим в указанных на конкретных картах зданиях и прилегающих к ним зданиях в следующих микрорайонах: Сирень, Харет Грейк, Бурдж-эль-Барайн. Вы находитесь вблизи интересов и объектов террористической Хезболлы, и поэтому будет действовать против них с силой", - говорится в его публикации в сети.

Так представитель ЦАХАЛ призывает жителей вышеуказанных населенных пунктов ради собственной безопасности "немедленно эвакуироваться из зданий и отойти от них на расстояние не менее 500 метров".

#عاجل انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت



إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة

الليلكي

حارة حريك

برج البراجنة



أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2024

Достоверная операция Израиля в Ливане

Ранее сообщалось, что 30 сентября западные СМИ писали, что Израиль может приступить к вторжению на территорию Ливана в рамках войны с "Хезболлой".

Добавим, по данным американского издания WSJ, израильское вторжение может начаться уже на этой неделе.

Между тем представитель Госдепа США Мэтью Миллер рассказал, что Израиль предупредил США об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана. Более подробных деталей он не раскрыл.

Израильские СМИ отмечают, что вероятная наземная деятельность ЦАХАЛ в Ливане может быть ограничена по глубине и размаху. Целью операции является выявление и ликвидация инфраструктуры "Хезболлы", созданной вблизи границы с Израилем.

Кроме того, по данным израильской прессы, ЦАХАЛ не исключает, что в случае наземного вторжения "Хезболла" попытается увеличить скорость пусков и увеличить дальность стрельбы.

Как писали сегодня вечером Reuters и CNN, ливанская армия якобы проводит отступление с позиций, находящихся на границе с Израилем. Однако эта информация пока не подтверждена.