Армия Ливана отступает с позиций на границе с Израилем, - СМИ

Ливанская армия якобы проводит отступление с позиций, которые находятся на границе с Израилем. Эта информация пока не подтверждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN .

Источник CNN в службах безопасности рассказал, что ливанская армия эвакуировала наблюдательные посты на границе с Израилем, солдат переместили в казармы в приграничных деревнях.

При этом другой собеседник издания отметил, что после отступления ливанские войска находились по меньшей мере в пяти километрах от границы.

Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг эти сообщения.

Reuters пишет, что информацию об отступлении ливанской армии передают местные жители и источник в органах безопасности.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 сентября, ряд западных СМИ написали, что Израиль может начать вторжение на территорию Ливана в рамках войны с "Хезболлой".

По данным WSJ, израильское вторжение может начаться уже на этой неделе.

При этом спикер Госдепа США Мэтью Миллер рассказал, что Израиль предупредил США об "ограниченной наземной операции" на территории Ливана. Более подробных деталей он не раскрыл.

Такое вторжение Израиля может произойти после того, как ЦАХАЛ ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте. Его убили при помощи авиаудара.

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