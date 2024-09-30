Израиль предупредил США об "ограниченных наземных операциях" в Ливане, - Госдеп

Израиль передал США информацию о проведении ограниченных наземных операций на территории Ливана. Такие операции нацелены на инфраструктуру "Хезболлы".

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

У него уточнили, идет ли речь именно об ограниченных наземных операциях.

"Это то, что они сообщили нам, что они проводят в настоящее время ограниченные операции, нацеленные на инфраструктуру "Хезболлы" вблизи границы", - заявил Миллер во время общения с журналистами.

Что предшествовало

Напомним, за последние несколько недель война между Израилем и "Хезболлой" обострилась. В частности, Армия обороны Израиля нанесла несколько точных ударов по Бейруту. Были ликвидированы лидер Хезболлы Хасан Насралла и глава Оперативного подразделения "Хезболлы" и командир элитных сил "Радван" Ибрагим Акил.

Ситуация накалилась после того, как министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о новой фазе войны и смещении фокуса на север, где стране угрожают боевики "Хезболлы".

Сегодня, 30 сентября, издание The Wall Street Journal писало, что вторжение израильских войск на территорию Ливана может начаться уже на этой неделе.

При этом Израиль создал закрытую военную зону в районе трех населенных пунктов, которые находятся на границе с Ливаном.

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