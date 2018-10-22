У РФ заявили, що завод "Кримський титан" відновив роботу

Фото: завод "Кримський титан" (mtot.gov.ua)

В окупованому Армянську 20 жовтня почали запуск заводу

В окупованому Армянську в суботу, 20 жовтня, розпочали запуск заводу "Кримський титан". Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу Росприроднагляду РФ.

"Співробітники Росприроднагляду 20 жовтня прийняли участь у процедурі початку запуску обладнання заводу "Титанові інвестиції", - йдеться в повідомленні.

За словами глави "адміністрації Армянська" Василя Теліженко, на підприємстві пішли всі процеси, а для того, щоб завод запрацював на повну потужність, необхідно близько тижня, пише "Крым.Реалии".

Нагадаємо, 9 вересня у зв'язку з викидами повністю призупинив виробництво завод "Кримський титан".

Як відомо, в ніч з 23 на 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини. Через хімічні викиди з півдня Херсонської області евакуювали понад 500 осіб. Також у місцевій ОДА зазначили, що у двох районах розпочала роботу пересувна моніторингова лабораторія, яка досліджує забруднення повітря.

Напередодні стало відомо, що Україна передасть звернення до міжнародної Організації по забороні хімічної зброї з приводу хімічних викидів і забруднення повітря в Криму.