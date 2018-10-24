"Кримський титан" після відновлення роботи знову може загрожувати довкіллю, - екологи

Фото: завод "Кримський титан" (mtot.gov.ua)

Екологи стверджують, що на заводі за такий короткий час не могли провести модернізацію, яка би зменшила викиди

Завод "Кримський титан" після відновлення роботи знову може загрожувати довкіллю. Про це заявила кримський еколог Маргарита Литвиненко, передає РБК-Україна із посиланням на "Крим.Реалії".

За словами Литвиненко, за такий короткий час завод не могли кардинально модернізувати. Й на сьогодні мешканці анексованого Росією Криму заявляють, що у повітрі явно відчувається запах хімічної речовини.

"Швидше за все там прочистили фільтри, зробили щось екстрене, знайшли вапняну суміш для заливки кислоётонакопичувача", - сказала Литвиненко.

Еколог уточнила, що після прочистки фільтрів, тепер завод, можливо,"загрожуватиме жителям Армянська не так сильно, але все таки це реальна небезпека для міста".

"Достовірної інформації про заміри повітря і про стан жителів немає. Без води з Дніпра небезпека від роботи "Кримського титану" збільшена. Проекти з опріснення води або заповнення кислотонакопичувача іншою речовиною не компенсують небезпеку від діяльності заводу. Кислотонакопичувач все одно залишиться", -зазначила Литвиненко.

Нагадаємо, в Армянську окупаційна влада в суботу, 20 жовтня, розпочала запуск заводу "Кримський титан", який 9 вересня у зв'язку з хімічними викидами повністю призупинив роботу.