Поразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 и не только: Генштаб раскрыл полный список целей РФ

В ночь на 16 марта Силы обороны нанесли удары по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления россиян на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора наши подразделения нанесли поражения по средствам ПВО и пунктам управления противника", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, поражен зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" в районе Коробкино (ТОТ Луганской области) и еще один комплекс "ТОР" вблизи Балашовки (ТОТ Запорожской области).
Кроме того, повреждена радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 в районе Красного (ВОТ Донецкой области).
Также подразделения Сил обороны атаковали и пункты управления россиян.
В частности, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах Степного (ВОТ Донецкой обл.) и Богатого (ВОТ Запорожской обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
"Боевая работа продолжается", - добавили в Генштабе.
Зенитный ракетный комплекс "ТОР" - это система ПВО малой дальности, созданная для прикрытия сухопутных войск от атак с воздуха на высотах от 10 метров до 10 километров.
Главной особенностью комплекса является его полная автономность: одна боевая машина способна самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, в частности крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники.
Модернизированная версия "ТОР-М1" отличается способностью одновременно атаковать две цели вместо одной, имеет более высокую точность поражения и усиленную защиту от радиоэлектронных помех.
Благодаря гусеничной базе комплекс имеет высокую проходимость и может работать непосредственно в зоне боевых действий, обеспечивая защиту объектов в радиусе до 12-15 километров.
Напомним, на днях Силы обороны Украины поразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" и пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.
Перед тем подразделения Сил специальных операций поразили "Искандеры", из которых РФ планировала запустить ракеты по Украине.
Также сообщалось, что украинские ракеты "Фламинго" нанесли удар по одной из крупнейших площадок хранения боеприпасов российской армии.