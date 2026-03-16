Поразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 и не только: Генштаб раскрыл полный список целей РФ

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора наши подразделения нанесли поражения по средствам ПВО и пунктам управления противника", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, поражен зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" в районе Коробкино (ТОТ Луганской области) и еще один комплекс "ТОР" вблизи Балашовки (ТОТ Запорожской области).

Кроме того, повреждена радиолокационная станция из состава ЗРК С-300 в районе Красного (ВОТ Донецкой области).

Также подразделения Сил обороны атаковали и пункты управления россиян.

В частности, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах Степного (ВОТ Донецкой обл.) и Богатого (ВОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

"Боевая работа продолжается", - добавили в Генштабе.

Что известно о "ТОР" и "ТОР -М1"

Зенитный ракетный комплекс "ТОР" - это система ПВО малой дальности, созданная для прикрытия сухопутных войск от атак с воздуха на высотах от 10 метров до 10 километров.

Главной особенностью комплекса является его полная автономность: одна боевая машина способна самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, в частности крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники.

Модернизированная версия "ТОР-М1" отличается способностью одновременно атаковать две цели вместо одной, имеет более высокую точность поражения и усиленную защиту от радиоэлектронных помех.

Благодаря гусеничной базе комплекс имеет высокую проходимость и может работать непосредственно в зоне боевых действий, обеспечивая защиту объектов в радиусе до 12-15 километров.