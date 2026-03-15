ВСУ поразили склад дронов и позиции оккупантов в трех областях, - Генштаб
Силы обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению логистических объектов и живой силы российских захватчиков. Под ударом оказались склады с дронами и базы обеспечения на оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
Уничтожение логистики на юге
В ночь на 15 марта украинские защитники атаковали военные объекты агрессора с целью снижения его наступательного потенциала.
В частности, были поражены точки логистики врага во временно захваченной территории Запорожской области.
Речь идет о:
- склад материально-технического обеспечения вблизи населенного пункта Осипенко;
- склад хранения БпЛА в районе Приморска.
Поражение живой силы
Кроме логистических узлов, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны нанесли удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в трех областях:
- Харьковская область: недалеко от Купянска.
- Донецкая область: районы населенных пунктов Шахово, Удачное и Покровск.
- Херсонская область: район Петровки на временно оккупированной территории.
"Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются. Боевая работа продолжается", - отметили в Генштабе.
