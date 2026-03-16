Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Уразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 та не тільки: Генштаб розкрив повний список цілей РФ

13:15 16.03.2026 Пн
2 хв
Бойова робота триває!
aimg Ірина Глухова
Фото: ЗСУ завдали ударів по засобах ППО та пунктах управління росіян на ТОТ (Getty Images)

У ніч на 16 березня Сили оборони завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління росіян на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Читайте також: ЗСУ уразили склад дронів і позиції окупантів у трьох областях, - Генштаб

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора наші підрозділи завдали уражень по засобах ППО та пунктах управління противника", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, уражено зенітний ракетний комплекс “ТОР-М1” у районі Коробкиного (ТОТ Луганської області) та ще один комплекс “ТОР” поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької області).

Крім того, пошкоджено радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької області).

Також підрозділи Сил оборони атакували й пункти управління росіян.

Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"Бойова робота триває", - додали у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Що відомо про "ТОР" та "ТОР -М1"

Зенітний ракетний комплекс "ТОР" - це система ППО малої дальності, створена для прикриття сухопутних військ від атак з повітря на висотах від 10 метрів до 10 кілометрів.

Головною особливістю комплексу є його повна автономність: одна бойова машина здатна самостійно виявляти, супроводжувати та знищувати цілі, зокрема крилаті ракети, керовані авіабомби та безпілотники.

Модернізована версія "ТОР-М1" відрізняється здатністю одночасно атакувати дві цілі замість однієї, має вищу точність ураження та посилений захист від радіоелектронних завад.

Завдяки гусеничній базі комплекс має високу прохідність і може працювати безпосередньо в зоні бойових дій, забезпечуючи захист об'єктів у радіусі до 12–15 кілометрів.

Удари ЗСУ по цілях росіян

Нагадаємо, днями Сили оборони України уразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.

Перед тим підрозділи Сил спеціальних операцій уразили "Іскандери", з яких РФ планувала запустити ракети по Україні.

Також повідомлялося, що українські ракети "Фламінго" завдали удару по одному з найбільших майданчиків зберігання боєприпасів російської армії.

