Уразили комплекс "ТОР", РЛС С-300 та не тільки: Генштаб розкрив повний список цілей РФ

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора наші підрозділи завдали уражень по засобах ППО та пунктах управління противника", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, уражено зенітний ракетний комплекс “ТОР-М1” у районі Коробкиного (ТОТ Луганської області) та ще один комплекс “ТОР” поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької області).

Крім того, пошкоджено радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької області).

Також підрозділи Сил оборони атакували й пункти управління росіян.

Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"Бойова робота триває", - додали у Генштабі.

Що відомо про "ТОР" та "ТОР -М1"

Зенітний ракетний комплекс "ТОР" - це система ППО малої дальності, створена для прикриття сухопутних військ від атак з повітря на висотах від 10 метрів до 10 кілометрів.

Головною особливістю комплексу є його повна автономність: одна бойова машина здатна самостійно виявляти, супроводжувати та знищувати цілі, зокрема крилаті ракети, керовані авіабомби та безпілотники.

Модернізована версія "ТОР-М1" відрізняється здатністю одночасно атакувати дві цілі замість однієї, має вищу точність ураження та посилений захист від радіоелектронних завад.

Завдяки гусеничній базі комплекс має високу прохідність і може працювати безпосередньо в зоні бойових дій, забезпечуючи захист об'єктів у радіусі до 12–15 кілометрів.