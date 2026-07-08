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СБУ ударила по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага

10:03 08.07.2026 Ср
2 мин
Куда попали дроны СБУ на оккупированном полуострове?
aimg Елена Чупровская
СБУ ударила по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага Фото: Авиабаза "Джанкой" горела после удара спецназовцев СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
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Спецназовцы "Альфы" СБУ отработали по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. Под удар попала авиабаза, склады и логистический хаб врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Что поражено в Крыму

Подразделения "Альфы" СБУ, работающие в зоне мидл-страйк ударов, на прошлой неделе отработали по приоритетным целям РФ на временно оккупированных территориях.

Удары нанесли на выполнение задач президента Украины Владимира Зеленского в рамках системного снижения военного потенциала России.

Беспилотники СБУ атаковали военную инфраструктуру временно оккупированного Крыма.

Под удар попали:

  • военная авиабаза "Джанкой", где поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и техникой;
  • инфраструктура порта "Крым" в Керчи;
  • склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Новогригоровке и Червоном.

СБУ ударила по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага

Фото: спутниковые снимки авиабазы "Джанкой" (t.me/Crimeanwind)

СБУ также уничтожила логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в Покровском районе Донецкой области. Этот объект обеспечивал логистическую поддержку русских войск в этом направлении.

Удары по Запорожью и Донбасу

Кроме того, поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в Камыш-Заре и Каменце Запорожской области. Также уничтожены военные склады врага в Гранитном и Стили Донецкой области.

Спецоперации нарушили элементы логистики русских войск и усложнили поставки боеприпасов и горючего на передовые позиции. При ударах ликвидировали пилотов и руководящий состав подразделений беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов врага.

Другие атаки на объекты РФ

Тем временем в ночь на 8 июля неизвестные дроны атаковали сразу два российских города - Саратов и Борисоглебск .

В Саратове вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, а в Борисоглебске под удар могли попасть нефтебаза или местный аэродром.

Как сообщало РБК-Украина, в то же утро в Нижнекамске в Татарстане могли атаковать сразу два промышленных объекта - нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим" и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО.

Пока официальное подтверждение этой информации Россия не предоставляла.

Напомним, оккупированный Крым в ночь на 8 июля также атаковали дроны, из-за чего вспыхнули две электроподстанции - "Нижнегорская" и "НС-3".

Пожар на объектах зафиксировал спутниковый сервис NASA FIRMS.

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