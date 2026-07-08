СБУ ударила по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага
Спецназовцы "Альфы" СБУ отработали по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. Под удар попала авиабаза, склады и логистический хаб врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Что поражено в Крыму
Подразделения "Альфы" СБУ, работающие в зоне мидл-страйк ударов, на прошлой неделе отработали по приоритетным целям РФ на временно оккупированных территориях.
Удары нанесли на выполнение задач президента Украины Владимира Зеленского в рамках системного снижения военного потенциала России.
Беспилотники СБУ атаковали военную инфраструктуру временно оккупированного Крыма.
Под удар попали:
- военная авиабаза "Джанкой", где поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и техникой;
- инфраструктура порта "Крым" в Керчи;
- склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Новогригоровке и Червоном.
Фото: спутниковые снимки авиабазы "Джанкой" (t.me/Crimeanwind)
СБУ также уничтожила логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в Покровском районе Донецкой области. Этот объект обеспечивал логистическую поддержку русских войск в этом направлении.
Удары по Запорожью и Донбасу
Кроме того, поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в Камыш-Заре и Каменце Запорожской области. Также уничтожены военные склады врага в Гранитном и Стили Донецкой области.
Спецоперации нарушили элементы логистики русских войск и усложнили поставки боеприпасов и горючего на передовые позиции. При ударах ликвидировали пилотов и руководящий состав подразделений беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов врага.
Другие атаки на объекты РФ
Тем временем в ночь на 8 июля неизвестные дроны атаковали сразу два российских города - Саратов и Борисоглебск .
В Саратове вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, а в Борисоглебске под удар могли попасть нефтебаза или местный аэродром.
Как сообщало РБК-Украина, в то же утро в Нижнекамске в Татарстане могли атаковать сразу два промышленных объекта - нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим" и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО.
Пока официальное подтверждение этой информации Россия не предоставляла.
Напомним, оккупированный Крым в ночь на 8 июля также атаковали дроны, из-за чего вспыхнули две электроподстанции - "Нижнегорская" и "НС-3".
Пожар на объектах зафиксировал спутниковый сервис NASA FIRMS.