С учетом линии фронта: Вэнс объяснил, как США планируют урегулировать войну в Украине

В США считают ключевым моментом урегулирования ситуации в Украине соглашение, которое базировалось бы на текущей "линии соприкосновения" Украины и России. При этом такое решение, скорее всего, не устроит ни одну из сторон.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Вэнс подтвердил, что планируется найти какое-то решение "конфликта" в соответствии с текущей линией фронта в Украине.

"Что из этого получится? На самом деле все очень просто. Если принять во внимание текущую линию соприкосновения (линию фронта, - ред.) между Россией и Украиной, мы попытаемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне смогут жить, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства", - сказал он.

При этом Вэнс признал, что вряд ли условия мира "сделают счастливыми" как жителей Украины, так и россиян. Обе стороны будут недовольны таким "мирным соглашением".

"Это (условия мирного соглашения, - ред) никого не сделает слишком счастливым. И россияне, и украинцы, вероятно, в конце концов будут недовольны", - резюмировал он.