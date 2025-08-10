С учетом линии фронта: Вэнс объяснил, как США планируют урегулировать войну в Украине
В США считают ключевым моментом урегулирования ситуации в Украине соглашение, которое базировалось бы на текущей "линии соприкосновения" Украины и России. При этом такое решение, скорее всего, не устроит ни одну из сторон.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
Вэнс подтвердил, что планируется найти какое-то решение "конфликта" в соответствии с текущей линией фронта в Украине.
"Что из этого получится? На самом деле все очень просто. Если принять во внимание текущую линию соприкосновения (линию фронта, - ред.) между Россией и Украиной, мы попытаемся найти какое-то переговорное урегулирование, с которым украинцы и россияне смогут жить, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства", - сказал он.
При этом Вэнс признал, что вряд ли условия мира "сделают счастливыми" как жителей Украины, так и россиян. Обе стороны будут недовольны таким "мирным соглашением".
"Это (условия мирного соглашения, - ред) никого не сделает слишком счастливым. И россияне, и украинцы, вероятно, в конце концов будут недовольны", - резюмировал он.
Отметим, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что никаких территориальных уступок в вопросе войны в Украине просто так не будет. Так он высказался о том, как воспринял слова президента Украины Владимира Зеленского.
До этого, 8 августа президент США Дональд Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, в котором не исключил "территориальных уступок". В ответ утром 9 августа Зеленский записал видеообращение. В нем он заявил, что Украина не будет отдавать свои территории России.
По данным СМИ, во время встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, Путин якобы согласился на прекращение огня при условии, что Украина выведет войска из Донецкой области. Однако, как стало известно позже, Уиткофф якобы неправильно понял российского диктатора: речь шла о выходе ВСУ из Херсонской и Запорожской областей.