З урахуванням лінії фронту: Венс пояснив, як США планують врегулювати війну в Україні

В США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній "лінії зіткнення" України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Венс підтвердив, що планується знайти якесь вирішення "конфлікту" відповідно до поточної лінії фронту в Україні.

"Що з цього вийде? Насправді все дуже просто. Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення (лінію фронту, - ред.) між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства", - сказав він.

При цьому Венс визнав, що навряд чи умови миру "зроблять щасливими" як мешканців України, так і росіян. Обидві сторони будуть незадоволені такою "мирною угодою".

"Це (умови мирної угоди, - ред) нікого не зробить надто щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть незадоволені", - резюмував він.