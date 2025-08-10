ua en ru
В США сделали новое заявление об "обмене территориями" между Украиной и РФ

Воскресенье 10 августа 2025 18:05
В США сделали новое заявление об "обмене территориями" между Украиной и РФ Фото: Метью Уитакер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что никаких территориальных уступок в вопросе войны в Украине просто так не будет. Так он высказался о том, как воспринял слова президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Я принял слова Зеленского за чистую монету. То есть, никакие крупные участки или территории не будут просто так отданы, если за них не боролись и не завоевали на поле боя", - ответил Уитакер, комментируя территориальные "уступки" Украины.

Он также добавил, что США нужно, чтобы эта война закончилась, а сделка в свою очередь, позволила бы спасти тысячи жизней.

Кроме того, Уитакер отметил, что на Аляске может быть встреча президента США Дональда не только с главой Кремля Владимиром Путиным, но и "с двумя участниками конфликта", то есть - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам посла, Трамп единственный, кто может заключить сделку и он миротворец. Он добавил, что в среднем президент США заключает одну мирную сделку в месяц.

В пример Уитакер привел мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое страны заключили 8 августа в Белом доме.

"Поэтому я думаю, что президент Трамп лучше всего подходит для того, чтобы выяснить, можно ли достичь сделки и смогут ли обе стороны согласиться на прекращение кровопролития", - резюмировал посол.

Что предшествовало

Напомним, на днях президент президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Одной из тем их встречи будет война в Украине. Накануне анонса Трамп допустил, что между Украиной и Россией может произойти "обмен территориями".

Также важно отметить, что перед этим спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Москву, где встретился с Путиным.

Вскоре в СМИ появилась информация, что глава Кремля якобы согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска. По данным Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, поскольку его претензии остаются и на Херсонскую и Запорожскую области.

Утром 9 августа президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. В нем он заявил, что Украина не будет отдавать свои территории России.

