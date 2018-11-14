Об'єднавчий собор може відбутися 22 листопада, - протоієрей Коваленко

Фото: Георгій Коваленко (orthodoxy.org.ua)

Об'єднавчий собор, завданням якого є прийняти рішення про церковну єдність, може відбутися 22 листопада

Колишній прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) протоієрей Георгій Коваленко сказав, що проведення Об'єднавчого собору планується на 22 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми в перехідному періоді. Московський патріархат визначився і в цілому, і в Україні. Варто почекати. Обіцяють 22 листопада Об'єднавчий собор. Згідно церковних правил і традицій, що будь-яке рішення священноначалля повинно бути рецепиировано, прийнято чи не прийнято, в тому числі духовенством і вірними", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Об'єднавчий собор, завданням якого є прийняти рішення про церковну єдність, вибрати предстоятеля єдиної помісної автокефальної УПЦ, який від її імені отримає Томос про автокефалію УПЦ, повинен відбутися в Україні до кінця листопада

3 листопада, у рамках офіційного візиту до Туреччини президент України Петро Порошенко уклав угоду про співпрацю та взаємодію України з Вселенським патріархатом. За словами глави держави, угода завершує процес, щоб надання Томосу для України відбулося за всіма канонами православної церкви.

Як писало РБК-Україна раніше, архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова (Гечі) розповів, що єдина автокефальна церква після отримання Томосу отримає назву Православна церква в Україні.