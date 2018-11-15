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Помісну церкву може очолити митрополит, а не патріарх, - УАПЦ

Новини » Політика    15.11.2018 - 09:34
Помісну церкву може очолити митрополит, а не патріарх, - УАПЦ
Фото: предстоятель УАПЦ Макарій (church.net.ua)

Можливість перейти до патріаршого устрою з'явиться при переході ієрархів УПЦ МП

Українську православну помісну церкву може очолити ієрарх в чині митрополита, а не патріарха. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На півдорозі до томосу: як проходить створення помісної православної церкви".

Зокрема, предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополит Макарій розповів РБК-Україна, що за його інформацією, є домовленість про те, що нову церкву очолить ієрарх в чині митрополита, а не патріарха.

"Але в майбутньому, коли в нову церкву почнуть приходити єпископи з Московського патріархату, а вони будуть приходити, нехай не всі разом, так по одному, відкриється можливість перейти до патріаршого устрою", - зазначив він.

У той же час архієпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) зазначив, що устрій нової церкви визначиться на Соборі.

"У нас є принципова позиція щодо збереження патріаршої традиції, так і міркування на рахунок узгодження наших переконань з потребами міжправославного визнання", - додав він.

Зазначимо, раніше предстоятелю УПЦ КП Філарету присвоїли розширений титул "архієпископа і митрополита Київського і Всієї Русі-України", щоб його так могли називати в церквах, які відразу не готові визнати нову українську помісну церкву в якості патріархату.

До речі, помісні церкви не завжди очолює патріарх. Приміром, Кіпрську, Елладську, Польську, Албанську та інші православні церкви очолюють архієпископи, деякі з яких мають титул митрополита.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УПЦ Московського патріархату погрожує відлучити прихильників автокефалії від церкви.

Раніше також стало відомо, що УПЦ МП вирішила не брати участь у створенні автокефальної церкви.

 

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