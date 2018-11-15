УПЦ КП сумнівається в шансах митрополита Симеона очолити нову церкву

Фото: митрополит Симеон (orthodoxy.org.ua)

Церкви шукають компромісного кандидата, щоб забезпечити перехід ієрархів УПЦ МП

Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату сумнівається в шансах митрополита Вінницького і Барьского Симеона з УПЦ МП очолити автокефальну церкву. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На півдорозі до томосу: як проходить створення помісної православної церкви".

Зазначимо, багато ієрархів УПЦ Московського патріархату критично ставляться до кандидатури предстоятеля УПЦ КП Філарета. За даними джерел в правлячій коаліції, ідеальний варіант - знайти компромісну людину на пост глави нової церкви для залучення максимальної кількості єпископів МП.

Таким кандидатом називають, наприклад, митрополита Вінницького і Барьского Симеона з УПЦ (МП). Він був єдиним, хто на Соборі у вівторок не підтримав розрив з Константинополем і відмову брати участь у створенні помісної церкви. Його вважають давнім знайомим сім'ї чинного президента Петра Порошенка.

Проте в УПЦ КП до шансів Симеона очолити нову церкву ставляться критично.

"Мені здається, що поширення чуток про кандидатуру митрополита Симеона - це більше плід світських обговорень, ніж те, що має під собою церковну реальність", - вважає Євстратій (Зоря).

Нагадаємо, раніше предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополит Макарій заявив, що нову церкву очолить ієрарх в чині митрополита, а не патріарха.

На початку листопада в УПЦ Московського патріархату заявили, що Вселенський патріарх заборонив Філарету і Макарію очолювати нову церкву.