Келлог рассказал о письме Мелании Трамп для Путина

Понедельник 25 августа 2025 14:05
Келлог рассказал о письме Мелании Трамп для Путина
Автор: Владислава Ткаченко

Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил о письме, которое первая леди США Мелания Трамп направила диктатору РФ Владимиру Путину.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал в отставке Кит Келлог, передает корреспондент РБК-Украина.

Келлог отметил важность возвращения детей, оказавшихся в зоне конфликта.

"У меня четверо внуков, я очень не хочу, чтобы они слышали даже о следующей войне. Я хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны. Большинство моей команды знает об этих реалиях", - сказал он.

По словам Келлога, Мелания написала даже письмо диктатору Путину с требованием вернуть детей.

В то же время жена президента Украины Елена Зеленская ответила письмом Мелании, именно о том, что необходимо вернуть детей домой.

"Мы имеем на себе обязанность как взрослые, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях", - отметил Келлог.

Депортация украинских детей

Проблема принудительной депортации украинских детей после начала полномасштабной войны России против Украины стала одной из самых громких гуманитарных тем.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном перемещении и содержании украинских детей на территории России.

По данным украинских властей, с февраля 2022 года в РФ было вывезено более 19,5 тысяч детей. Вернуть удалось лишь чуть больше тысячи.

Кроме того, Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа - Дональда Трампа. Она призвала Путина защитить детей.

