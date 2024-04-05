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Умеров и Сырский обсудили ситуацию на фронте в Украине с Остином

Пятница 05 апреля 2024 21:35
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Умеров и Сырский обсудили ситуацию на фронте в Украине с Остином Фото: Рустем Умеров и Александр Сырский (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Умерова.

По словам Умерова, во время разговора с Остином была обсуждена текущая динамика на фронте. Кроме того, было обсуждено общее понимание ситуации и план действий.

"Мы подробно проинформировали министра обороны о текущей ситуации и недавних российских атаках на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Я еще раз подчеркнул: Украина нуждается больше в системах противовоздушной обороны и ракет", - написал Умеров.

Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты жизни.

Также Кулеба 4 апреля на заседании совета Украина-НАТО заявил, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Глава МИД Украины также отмечал, что главным месседжем во время заседания Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе станет предоставление Киеву систем ПВО. В частности, речь идет о Patriot.

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