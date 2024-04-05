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Умєров та Сирський обговорили ситуацію на фронті в Україні з Остіном

П'ятниця 05 квітня 2024 21:35
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Умєров та Сирський обговорили ситуацію на фронті в Україні з Остіном Фото: Рустем Умєров та Олександр Сирський (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефону розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Умєрова.

За словами Умєрова, під час розмови з Остіном було обговорено поточну динаміку на фронті. Окрім цього було обговорено спільне розуміння ситуації та план дій.

"Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні російські атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив: Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та ракет", - написав Умєров.

Patriot для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.

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