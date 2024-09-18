Умеров рассказал, куда потратят дополнительные средства на оборону

Увеличение расходов на оборону

В июле Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год с общей суммой 500,3 млрд гривен. Из этой суммы предлагалось дополнительно выделить 495,3 млрд гривен на оборону.

18 сентября Верховная Рада приняла эти изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на оборону на 495 млрд. гривен.

Напомним, общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону – 1,685 трлн гривен.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил расходы по безопасности и обороне основным приоритетом бюджета. Расходы на безопасность и оборону определены на 2025 год на сумму 2,227 трлн гривен из бюджета в 3,956 трлн гривен.

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