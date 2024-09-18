Умєров розповів, куди витратять додаткові кошти на оборону

Збільшення видатків на оборону

У липні Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік із загальною сумою 500,3 млрд гривень. З цієї суми пропонувалося додатково виділити 495,3 млрд гривень на оборону.

18 вересня Верховна Рада ухвалила ці зміни до державного бюджету, збільшивши видатки на оборону на 495 млрд гривень.

Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону - 1,685 трлн гривень.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету. Видатки на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2,227 трлн гривень з бюджету у 3,956 трлн гривень.

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