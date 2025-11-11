ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Умеров прибыл в Турцию: будет работать над разблокированием обмена пленными

Украина, Вторник 11 ноября 2025 16:45
UA EN RU
Умеров прибыл в Турцию: будет работать над разблокированием обмена пленными Фото: Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сегодня прибыл в Стамбул. Он проведет серию встреч, направленных на разблокирование процесса обмена пленными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.

"Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность - и надо ее реализовать. Задача президента Украины четкая - украинцы должны возвращаться домой из плена", - отметил Умеров.

По его словам, в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч, главная цель которых - активизировать переговоры и реализовать договоренности по возвращению украинских военных и гражданских из российского плена.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина продолжает работу над восстановлением регулярных обменов пленными при посредничестве международных партнеров, в частности Турции.

Обмен пленными в октябре

Напомним, 2 октября, в четверг, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 185 украинских защитников.

Среди освобожденных - военные Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, которые обороняли Мариуполь, "Азовсталь" и Чернобыльскую АЭС. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Вместе с военными также были освобождены 20 гражданских граждан.

Отмечается, что этот обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".

Читайте РБК-Украина в Google News
Стамбул Рустем Умеров Обмен пленными Война в Украине
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа