Умеров прибыл в Турцию: будет работать над разблокированием обмена пленными
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сегодня прибыл в Стамбул. Он проведет серию встреч, направленных на разблокирование процесса обмена пленными.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.
"Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность - и надо ее реализовать. Задача президента Украины четкая - украинцы должны возвращаться домой из плена", - отметил Умеров.
По его словам, в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч, главная цель которых - активизировать переговоры и реализовать договоренности по возвращению украинских военных и гражданских из российского плена.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина продолжает работу над восстановлением регулярных обменов пленными при посредничестве международных партнеров, в частности Турции.
Обмен пленными в октябре
Напомним, 2 октября, в четверг, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 185 украинских защитников.
Среди освобожденных - военные Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, которые обороняли Мариуполь, "Азовсталь" и Чернобыльскую АЭС. Большинство из них находились в плену с 2022 года.
Вместе с военными также были освобождены 20 гражданских граждан.
Отмечается, что этот обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.
Также Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".