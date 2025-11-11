Умеров прибыл в Турцию: будет работать над разблокированием обмена пленными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сегодня прибыл в Стамбул. Он проведет серию встреч, направленных на разблокирование процесса обмена пленными.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он написал в Telegram.

"Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность - и надо ее реализовать. Задача президента Украины четкая - украинцы должны возвращаться домой из плена", - отметил Умеров.

По его словам, в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч, главная цель которых - активизировать переговоры и реализовать договоренности по возвращению украинских военных и гражданских из российского плена.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина продолжает работу над восстановлением регулярных обменов пленными при посредничестве международных партнеров, в частности Турции.