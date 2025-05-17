ua en ru
Сб, 17 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Буданов об обмене пленными 1000 на 1000: надеюсь, это произойдет на следующей неделе

Суббота 17 мая 2025 14:30
UA EN RU
Буданов об обмене пленными 1000 на 1000: надеюсь, это произойдет на следующей неделе Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов надеется, что масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоится уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинская сторона уже ведет работу над списками тех, кого можно будет вернуть во время возможного обмена.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам будет обмен, кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать", - сказал Буданов.

У главы ГУР также спросили, видит ли он реальные перспективы возможного обмена.

"Я не вижу особых проблем для этого", - ответил Буданов.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между представителями Украины и России. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны.

После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, заявил, что стороны рассматривают возможность обмена пленными по формуле 1000 на 1000.

Позже это подтвердила и российская сторона.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина уже начала прорабатывать списки лиц, которые будут возвращены домой.

Напомним, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабной войны из российского плена было освобождено более 4000 военнопленных и гражданских.

Также мы писали, что 6 мая состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. В результате него были освобождены 205 украинских военных.

Предыдущий обмен состоялся в канун Пасхи, тогда из российского плена освободили 277 защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Война в Украине Обмен пленными
NEWS
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину