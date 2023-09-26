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Умеров обсудил с главой Минобороны Польши военную поддержку Украины

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Умеров написал в своем микроблоге в Twitter.

Как написал Умеров, он поблагодарил

Однако что обсуждали министры Умеров не рассказал.

Стоит отметить, что ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о создании новой коалиции, касающейся передачи Украине танков Leopard, а также проведения учения пилотов на истребителях F-16.

Укрепление обороны Польши

В последние годы Польша активно занимается вопросом усиления своей обороноспособности. Так, в марте этого года Блащак уже заявлял о намерениях совершить самую большую армию в Европе.

Тогда же сообщалось, что страна начинает крупнейшую за 50 лет кампанию по перевооружению. В ее рамках должны закупить сотни единиц тяжелой техники, самолеты, вертолеты и т.д.

На днях США одобрили продажу Польши вооружения на 15 млрд долларов. В контракт вошла покупка встроенной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD IBCS).

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