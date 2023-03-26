ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Хотим отпугнуть агрессора". Польская армия может стать самой многочисленной в Европе, - Блащак

Новина українською →
Польша, Воскресенье 26 марта 2023 17:52
"Хотим отпугнуть агрессора". Польская армия может стать самой многочисленной в Европе, - Блащак Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Елизавета Драбкина

Армия Польши может стать самой многочисленной в Европе. Страна хочет иметь сильные сухопутные силы, чтобы отпугнуть агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"Если мы доведем до конца наши действия, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то за короткое время польские сухопутные силы будут сильнейшими в Европе. Да, последовательно доведем до этого. Не потому, что хотим на кого-то напасть. Нет. Потому что хотим эффективно отпугнуть агрессора", - сказал он.

По его словам, Польша должна сделать выводы из войны России против Украины. Так, уже сейчас польская армия вместе с войсками терробороны насчитывает 160 тысяч солдат.

При этом ранее Блащак отмечал, что его целью является увеличение численности армии до 300 тысяч военных.

Напомним, Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны РФ.

К тому же страна уже построила 107 км заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война России против Украины
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию