"Хотим отпугнуть агрессора". Польская армия может стать самой многочисленной в Европе, - Блащак

Армия Польши может стать самой многочисленной в Европе. Страна хочет иметь сильные сухопутные силы, чтобы отпугнуть агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

"Если мы доведем до конца наши действия, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то за короткое время польские сухопутные силы будут сильнейшими в Европе. Да, последовательно доведем до этого. Не потому, что хотим на кого-то напасть. Нет. Потому что хотим эффективно отпугнуть агрессора", - сказал он.

По его словам, Польша должна сделать выводы из войны России против Украины. Так, уже сейчас польская армия вместе с войсками терробороны насчитывает 160 тысяч солдат.

При этом ранее Блащак отмечал, что его целью является увеличение численности армии до 300 тысяч военных.

Напомним, Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны РФ.

К тому же страна уже построила 107 км заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью.

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