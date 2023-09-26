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Умєров обговорив з главою Міноборони Польщі військову підтримку України

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Умєров написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Як написав Умєров, він подякував

Однак що саме обговорювали міністри Умєров не розповів.

Варто зауважити, що раніше глава Пентагону Ллойд Остін розповів про творення нової коаліції, яка стосується передачі Україні танків Leopard, а також проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.

Зміцнення оборони Польщі

Останніми роками Польща активно займається питанням посилення своєї обороноздатності. Так, в березні цього року Блащак вже заявляв про наміри зробити найбільшу армію в Європі.

Тоді ж повідомлялось, що країна починає найбільшу за 50 років кампанію переозброєння. В її рамках мають закупити сотні одиниць важкої техніки, літаки, гелікоптери тощо.

А днями США схвалили продаж Польщі озброєння на 15 млрд доларів. В контракт увійшла покупка інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD IBCS).

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Рустем УмєровВійна Росії проти УкраїниПольща