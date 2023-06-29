ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Белый дом одобрил продажу вооружения Польши на 15 млрд долларов

Новина українською →
Четверг 29 июня 2023 00:17
Белый дом одобрил продажу вооружения Польши на 15 млрд долларов Фото: система боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (api.army.mil)
Автор: Владимир Костырин

Администрация американского президента Джо Байдена одобрила возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD IBCS). Сумма такого контракта составляет 15 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Отмечается, что о потенциальной продаже вооружения Польше Конгресс был уведомлен в среду.

Как говорится в сообщении Госдепа, предлагаемая продажа "поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Также в Штатах ожидают, что продажа подобного вооружения улучшит противоракетный потенциал Польши и будет способствовать достижению военных целей этой страны по обновлению потенциала "при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками"

IBCS - это аппаратно-программная система, которая помогает интегрировать технологии из разных подразделений, что изначально не были предназначены для совместной работы.

Польша модернизирует вооружение в армии

Польша в последние годы активно модернизирует свою армию и закупает современное вооружение. Так, в январе 2023 года Польша подписала контракт на 1,4 млрд долларов из США о поставках 114 танков M1A1 Abrams. Также Варшава закупит у Южной Кореи танки и САУ.

Также Минобороны Польши планирует запустить программу для закупки подводных лодок. Одним из главных показателей будет способность запускать крылатые ракеты.

Кроме того, страна получит обширную партию установок HIMARS. В феврале 2023 года США одобрили их продажу Польше. Перед этим Польша запросила покупку 18 пусковых установок M142 HIMARS, 468 комплектов ракет к ним и 45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Польша
NEWS
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
DAILY
Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы