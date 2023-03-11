Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе, - The Telegraph

Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.

В середине декабря 11 артиллерийский полк Польши получили 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства, которые могут поражать цели на расстоянии до 34 миль.

"Как артиллерийский офицер, я в восторге от нового оборудования. Мы можем лучше маневрировать, мы можем стрелять из любого места. Нет места, откуда мы не можем стрелять. У нас было много старой артиллерии, но теперь у нас очень новое оружие" , - заявил капитана Марек Адамьяк.

Отмечается, что 24 орудия, которые сейчас находятся на попечении его полка - это лишь вершина масштабной программы расходов Польши на оборону. В этом году Польша потратит на оборону 4% ВВП, что вдвое больше, чем нужно странам-членам НАТО.

"Преступное нападение, совершенное РФ, нацеленное на Украину и непредсказуемый характер российского диктатора Владимира Путина означают, что нам необходимо еще больше ускорить модернизацию оборудования. Для Польши очень важно как можно быстрее повысить уровень безопасности. Мы можем это сделать, только создав сильную армию. Чтобы удержать любого потенциального агрессора от решения атаковать", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польша решила заказать следующую боевую технику:

1000 основных боевых танков K2 из Южной Кореи;

250 новых танков M1A2 Abrams из США;

18 пусковых установок HIMARS из 9000 ракет;

288 систем MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи;

Более 1000 боевых машин пехоты Borsuk польского производства;

96 вертолетами AH-64E Apache;

48 боевыми самолетами FA-50.

Межпартийная поддержка военных расходов также, похоже, продолжится, несмотря на глубокие политические разногласия в Польше. Осознавая угрозу от России, оппозиционные партии в большинстве своем согласились с тем, что Варшава должна тратить средства, по крайней мере пока, хотя бы для того, чтобы избежать судьбы Украины.