Остин объявил о новой коалиции в поддержку Украины: чем она будет заниматься и кто туда войдет

Союзники Украины создали новую коалицию в поддержку нашего государства. Цель объединения - передача нашим защитникам танков Leopard, а также проведение обучения пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время заседания "Рамштайна" .

"Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша сегодня будут возглавлять нашу коалицию. Эта коалиция направлена на предоставление танков Leopard, обучение пилотов на F-16, а также в рамках информационных технологий", - сказал он.

Коалиция также будет заниматься вопросами долгосрочной помощи Украины.

К тому же, Остин объявил, что США поддерживают подготовку украинских пилотов.

"Сегодня все это будет ключевыми пунктами в нашей адженде (повестка дня - ред.). Мы будем смотреть как можно укрепить работу этой коалиции в перспективе", - добавил он.

F-16 для Украины

В этом году наши союзники создали авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Известно, что государство получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

Отметим, что Дания уже начала обучение восьми украинских пилотов на F-16.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задания уже этой зимой.

Leopard для Украины Ранее союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить украинские военные более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2 и Leopard 1, часть из которых уже прибыла.

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