Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча, как и планировалось, прошла в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции.

Заявление Макрона

Макрон отметил, что он хотел предоставить общую информацию Зеленскому перед тем, как посетить заморский департамент Франции Майотту, который накрыл самый мощный циклон за последнее столетие.

Avant de me rendre auprès des Mahorais, au Conseil européen j'ai tenu à faire un point d'ensemble avec le Président @ZelenskyyUa.



La France reste, comme au premier jour, aux côtés de l'Ukraine et du peuple ukrainien pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie. pic.twitter.com/4YVxK7GhGo - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 декабря 2024 г.

"Франция, как и в первый день, остается рядом с Украиной и украинским народом, чтобы победить захватническую войну России", - подчеркнул Макрон.

Заявление Зеленского

В свою очередь, Зеленский назвал встречу с французским коллегой "продуктивной".

"У нас был подробный разговор тет-а-тет, сосредоточенный на ключевых приоритетах дальнейшего укрепления позиции Украины против российской агрессии. Четким фокусом остается усиление возможностей ПВО", - написал украинский президент в Twitter (X).

Зеленский поблагодарил Францию ​​за подготовку одной бригады для украинской армии.

"Мы договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Мы надеемся, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям, внеся вклад в оснащение дополнительных украинских бригад", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, стороны разделяют "общее видение: надежные гарантии необходимы для мира, которого действительно можно достичь".

"Мы продолжили работу над инициативой президента Макрона по присутствию в Украине сил, которые могли бы способствовать стабилизации пути в мир", - говорится в публикации украинского президента.

Зеленский добавил, что Макрон рассказал ему о своей коммуникации "с другими партнерами, направленной на обеспечение принятия всех необходимых шагов для мира".