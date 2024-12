Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе

Макрон отметил, что он хотел предоставить общую информацию Зеленскому перед тем, как посетить заморский департамент Франции Майотту, который накрыл самый мощный циклон за последнее столетие.

"Франция, как и в первый день, остается рядом с Украиной и украинским народом, чтобы победить захватническую войну России", - подчеркнул Макрон.

В свою очередь, Зеленский назвал встречу с французским коллегой "продуктивной".

"У нас был подробный разговор тет-а-тет, сосредоточенный на ключевых приоритетах дальнейшего укрепления позиции Украины против российской агрессии. Четким фокусом остается усиление возможностей ПВО", - написал украинский президент в Twitter (X).

Зеленский поблагодарил Францию ​​за подготовку одной бригады для украинской армии.

"Мы договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Мы надеемся, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям, внеся вклад в оснащение дополнительных украинских бригад", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, стороны разделяют "общее видение: надежные гарантии необходимы для мира, которого действительно можно достичь".

"Мы продолжили работу над инициативой президента Макрона по присутствию в Украине сил, которые могли бы способствовать стабилизации пути в мир", - говорится в публикации украинского президента.

Зеленский добавил, что Макрон рассказал ему о своей коммуникации "с другими партнерами, направленной на обеспечение принятия всех необходимых шагов для мира".

